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Настоящее фото товара Стул полубарный Чесли, светло-серая ткань, массив бука, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Чесли, светло-серая ткань, массив бука
6 оценок
38 590
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Чесли, светло-серая ткань, массив бука - фото 1

Стул полубарный Чесли, светло-серая ткань, массив бука

Артикул: CH-089-180
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Компактный и уютный, наш стул Челси полубарный создан, чтобы проводить на нем все свое время! В форме этого стула вы увидите оттенки разных эпох, от античности до 20-х годов. Посмотрите, как спинка стула красиво и необычно сконструирована. Что важно, она довольно высока, чтобы уверенно поддержать ваш позвоночник. Стул Ливорно полубарный - замечательный предмет мебели, влюбиться в который можно с первого мгновения, лишь взглянув на него.

Высота ножек:62.5 см.

Материал ножек:массив бука (натуральный);

Материал основания:массив бука (натуральный);

Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья465 мм
  • Глубина сиденья455 мм
  • Высота до сиденья625 мм
  • Вес5.6 кг
  • Материалмассив бука
  • Цветнатуральный, светло-серый
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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