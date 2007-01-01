Характеристики товара
Описание
Стул пластиковый Shell серо-зеленый с мягким сиденьем ножки из металла
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина500 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес6.1 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый, серый, черный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки990 мм
- Вес упаковки14 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Габариты упаковки для логистики500
- Изделия стопируютсяНет