Стул Tintin, синий велюр/ черный каркас

7 оценок

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Стул Tintin, синий велюр/ черный каркас

4.6
5 350 ₽
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Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 4 шт/ 1 кор

Вес брутто: 4.7

Объем: 0.054

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Основные характеристики

  • Цветсиний
  • Высота810 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина450 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр

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