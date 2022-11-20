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Стул Тренд

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Характеристики товара

Описание

Высота: 960 мм

Ширина: 550 мм

Глубина: 660 мм

Высота до сидения: 460 мм

Производство - Россия

Габариты упаковки: 620*575*1050
Объем: 0,37

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