Характеристики товара
Описание
Высота: 960 мм
Ширина: 550 мм
Глубина: 660 мм
Высота до сидения: 460 мм
Производство - Россия
Габариты упаковки: 620*575*1050
Объем: 0,37
Высота: 960 мм
Ширина: 550 мм
Глубина: 660 мм
Высота до сидения: 460 мм
Производство - Россия
Габариты упаковки: 620*575*1050
Объем: 0,37
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