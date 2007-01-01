Характеристики товара
Описание
Плафон выполнен из высококачественного матового стекла белого цвета, которое мягко рассекает свет, создавая уютную атмосферу. Декоративные элементы в виде керамических шаров и металлической арматуры в розовом, золотом, темно-зеленом и голубом цветах подчеркивают восточную тематику, делая светильник отличным акцентом в интерьере. Оснащенный одной лампой с цоколем E27, светильник мощностью до 60 Вт идеально подходит для освещения площади до 2 кв.м. Степень защиты IP20 гарантирует надежность устройства в различных помещениях, делая его подходящим для установки в сухих зонах. Идеально впишется в интерьер прихожей, гостиной, спальни или детской комнаты, а также станет стильным украшением в кафе, ресторанах или загородных домах, добавляя атмосферу уюта и элегантности.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина195 мм
- Глубина195 мм
- Высота520 мм
- Материалметалл, керамика
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветголубой, зеленый, розовый, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки320 мм
- Высота упаковки260 мм
- Глубина упаковки490 мм
- Вес упаковки1.80 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Габариты упаковки для логистики490*320*260
- Изделия стопируютсяНет