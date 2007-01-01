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Настоящее фото товара Светильник настенный Листен Чарм, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник настенный Листен Чарм
12 оценок
10 29015
11 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Светильник настенный Листен Чарм

Артикул: CH-085-967
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина195 мм
  • Глубина195 мм
  • Высота520 мм
  • Материалметалл, керамика
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Плафон выполнен из высококачественного матового стекла белого цвета, которое мягко рассекает свет, создавая уютную атмосферу. Декоративные элементы в виде керамических шаров и металлической арматуры в розовом, золотом, темно-зеленом и голубом цветах подчеркивают восточную тематику, делая светильник отличным акцентом в интерьере. Оснащенный одной лампой с цоколем E27, светильник мощностью до 60 Вт идеально подходит для освещения площади до 2 кв.м. Степень защиты IP20 гарантирует надежность устройства в различных помещениях, делая его подходящим для установки в сухих зонах. Идеально впишется в интерьер прихожей, гостиной, спальни или детской комнаты, а также станет стильным украшением в кафе, ресторанах или загородных домах, добавляя атмосферу уюта и элегантности.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина195 мм
  • Глубина195 мм
  • Высота520 мм
  • Материалметалл, керамика
  • Количество ламп1
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветголубой, зеленый, розовый, золотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки320 мм
  • Высота упаковки260 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Вес упаковки1.80 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Габариты упаковки для логистики490*320*260
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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