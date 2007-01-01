Характеристики товара
Описание
Стул Москвит в бархатной обивке из новой коллекции ДипХаус! В дизайнерском стуле Москвит, как в полифонии столицы, соединилось всё самое лучшее. Данная модель, разработанная Денисом Симачевым совместно с компанией ДипХаус, притягивает к себе внимание неординарным художественным решением. Вдохновленный Москвой, известный дизайнер наполнил свое произведение отголосками исторических достопримечательностей: угловатостью кремлевских башен, свободным сочетанием европейской практичности и восточного уюта. Стул поставляется как в цветах Дениса Симачева (русские национальные узоры актуализируют народные традиции в современном интерьере), так и в фирменных тканях ДипХаус, которые отличает износостойкость и непритязательность в уходе. Благодаря высокому качеству наши стулья пользуются неизменной популярностью у владельцев кафе и ресторанов.
Высота ножек:47 см.
Материал ножек:металл;
Материал основания:металл;
Обивка:Ткань;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина580 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья360 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес11.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный, темно-зеленый
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет