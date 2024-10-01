Характеристики товара
Описание
В упаковке 24 штук.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес0,383 кг
- Объем0,5 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт
В упаковке 24 штук.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», 0.263л
Бокал-флюте «Эталон», 0.17л
Бокал для вина «Каберне», 0,25л
Кружка для пива, поликарбонат 0,5л
Бокал для бренди «Эдишн-Сигнум», 0,4л
Бокал для горячих напитков «Проотель»,зеленый 0,25л
Бокал для горячих напитков «Проотель», синий 0,25л
Чайник заварочный «Кунстверк», фарфор 0,47 л, белый
Чайник «Проотель» из термостойкого стекла, 0,4 л
Чайник «Проотель», термостойкое стекло 1 л, белый
Чайник заварочный «Бонн», фарфор 0,75 л, белый
Чайник заварочный «Проотель», термостойкое стекло 0,45 л
Чайник заварочный «Афродита», фарфор 0,4 л
Чайник заварочный, термостойкое стекло 0,36 л, прозрачный
Чайник заварочный «Спайро», фарфор 0,34 л, белый
Чайник заварочный «Мелодия» с крышкой, фарфор 1,175 л, белый
Чайник заварочный, стекло, дерево 0,5 л
Бокал для горячих напитков «Айриш Кофе», 0.263л
Бокал-флюте «Эталон», 0.17л
Бокал для вина «Каберне», 0,25л
Кружка для пива, поликарбонат 0,5л