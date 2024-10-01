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Чайник заварочный «Гунфу» с фильтром, 0,6 л - фото 1Чайник заварочный «Гунфу» с фильтром, 0,6 л - фото 2Чайник заварочный «Гунфу» с фильтром, 0,6 л - фото 3Чайник заварочный «Гунфу» с фильтром, 0,6 л - фото 4

Чайник заварочный «Гунфу» с фильтром, 0,6 л

Артикул: CH-065-578
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина140 мм
  • Высота145 мм
  • Диаметр100 мм
  • Вес0,41 кг
  • Объем0,6 л
  • МатериалТермостойкое стекло
  • Цветчерный, прозрачный

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