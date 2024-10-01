Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина140 мм
- Высота145 мм
- Диаметр100 мм
- Вес0,41 кг
- Объем0,6 л
- МатериалТермостойкое стекло
- Цветчерный, прозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бокал для вина «Ревил ап»
Бокал для вина «Дистинкшн», 0.47л
Бокал для вина «Изабелла», 0.325л
Кружка для пива «Тики», 0,45л
Бокал для бренди «Миксолоджи», 0,465л
Коктейльная рюмка «Бах», 0,26л
Бокал для маргариты «Маргарита-Саваж»
Чайник заварочный «Проотель», термостойкое стекло 0,6 л
Чайник заварочный «Гунфу» с фильтром 0,35 л
Чайник заварочный «Проотель» из термостойкого стекла, 1 л
Чайник заварочный «Крафт Вайт», фарфор 0,85 л
Чайник заварочный «Восток», фарфор 0,75 л, синий
Чайник заварочный «Карат», фарфор 0,7 л
Чайник заварочный «Вейвел» с крышкой, фарфор 0,45 л
Чайник заварочный, стекло, пластик 0,8 л, прозрачный
Чайник заварочный «Аркадия» с крышкой, фарфор 0,6 л
Чайник заварочный с чашкой 0,26 л и блюдцем, костяной фарфор 0,46 л