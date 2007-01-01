Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Тревезо, темно-серая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Тревезо, темно-серая экокожа
13 оценок
18 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Тревезо, темно-серая экокожа - фото 1Стул Тревезо, темно-серая экокожа - фото 2Стул Тревезо, темно-серая экокожа - фото 3Стул Тревезо, темно-серая экокожа - фото 4Стул Тревезо, темно-серая экокожа - фото 5

Стул Тревезо, темно-серая экокожа

Артикул: CH-089-294
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Сатурн
Фотография товара Стул Сатурн от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари пластиковый Нью, белый
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый Нью, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Данную модель отличает безукоризненный вкус как в цветовом оформлении классическое сочетание черного с темно-серым , так и в качестве отобранных материалов. На сидении тканевое покрытие «разбавлено» вставкой из экокожи. Немного изогнутая спинка отличается анатомически правильной формой, а широко расставленные металлические ножки делают стул Тревизо поразительно устойчивым.

Высота ножек:46-50,5 см.

Материал ножек:металл;

Материал основания:фанера;

Обивка:Искуственная кожа;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес6.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела металлические мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Turin, серый вельвет с чёрными ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Turin, серый вельвет с чёрными ножками, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59053
15 990 ₽Оптовая цена

Стул Turin, серый вельвет с чёрными ножками

87
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Турин бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Турин бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 19048
24 990 ₽Оптовая цена

Стул Турин бирюзовый

93
В наличии 20 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Бастер, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бастер, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19080
5 690 ₽

Стул Бастер, серый

73
  • черный
  • серый
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стул Париж, велюр велютто 53, каркас Рал 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Париж, велюр велютто 53, каркас Рал 9005, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Париж, велюр велютто 53, каркас Рал 9005

10
Фотография товара Стул Париж с подлокотниками, велюр велютто 39, каркас Рал 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Париж с подлокотниками, велюр велютто 39, каркас Рал 9005, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Стул Париж с подлокотниками, велюр велютто 39, каркас Рал 9005

8
Фотография товара Стул металлический Реле, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул металлический Реле, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 490

Стул металлический Реле, серый

6
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул Сан бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сан бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Стул Сан бежевый

13
  • бежевый
  • серый
В наличии 63 шт.
Фотография товара Стул Неони, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Неони, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 290

Стул Неони, черный

14
  • Стул Неони, белый
  • черный
В наличии 98 шт.
Фотография товара Стул Изо, металл, меланж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо, металл, меланж, произведённого компанией ChiedoCover
3 890

Стул Изо, металл, меланж

13
В наличии 3 шт.
Новинка
Фотография товара Стул полубарный Смалл черный/ткань белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Смалл черный/ткань белый, произведённого компанией ChiedoCover
16 590

Стул полубарный Смалл черный/ткань белый

14
  • бежевый, черный
  • черный, светло-коричневый
  • белый, черный

Товар в корзине

Стул Тревезо, темно-серая экокожа
Стул Тревезо, темно-серая экокожа
18 890
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности