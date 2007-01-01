Характеристики товара
Описание
Данную модель отличает безукоризненный вкус как в цветовом оформлении классическое сочетание черного с темно-серым , так и в качестве отобранных материалов. На сидении тканевое покрытие «разбавлено» вставкой из экокожи. Немного изогнутая спинка отличается анатомически правильной формой, а широко расставленные металлические ножки делают стул Тревизо поразительно устойчивым.
Высота ножек:46-50,5 см.
Материал ножек:металл;
Материал основания:фанера;
Обивка:Искуственная кожа;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина570 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет