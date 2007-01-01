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Настоящее фото товара Стул Тревезо, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Тревезо, черная экокожа
5 оценок
18 890
Товар в корзине. Перейти
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Стул Тревезо, черная экокожа

Артикул: CH-089-296
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Данную модель отличает безукоризненный вкус как в цветовом оформлении классическое сочетание черного с темно-серым , так и в качестве отобранных материалов. На сидении тканевое покрытие «разбавлено» вставкой из экокожи. Немного изогнутая спинка отличается анатомически правильной формой, а широко расставленные металлические ножки делают стул Тревизо поразительно устойчивым.

Высота ножек:46-50,5 см.

Материал ножек:металл;

Материал основания:фанера;

Обивка:Искуственная кожа;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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