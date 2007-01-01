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Настоящее фото товара Диван двухместный Титул колор, ротанг белый, ткань оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
Диван двухместный Титул колор, ротанг белый, ткань оранжевый
15 оценок
81 090
Товар в корзине. Перейти
Диван двухместный Титул колор, ротанг белый, ткань оранжевый - фото 1

Диван двухместный Титул колор, ротанг белый, ткань оранжевый

Артикул: CH-089-132
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1290 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота880 мм
  • Вес15 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Прочная конструкция, выразительное тройное плетение и эргономичная форма делают эту модель идеальным решением для зоны отдыха. Диван комплектуется мягкими подушками в трёх цветовых решениях на выбор. Съёмные чехлы из высококачественной уличной ткани устойчивы к выгоранию и влаге, а широкие подушки гарантируют комфорт в любое время года. Меняйте цвета, меняйте атмосферу.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1290 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота880 мм
  • Вес15 кг
  • Материалротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветоранжевый, белый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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