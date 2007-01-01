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Настоящее фото товара Диван двухместный Патито, ротанг, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Диван двухместный Патито, ротанг, черный
12 оценок
49 290
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Диван двухместный Патито, ротанг, черный - фото 1Диван двухместный Патито, ротанг, черный - фото 2

Диван двухместный Патито, ротанг, черный

Артикул: CH-089-089
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1320 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота770 мм
  • Вес13.9 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Двухместный диван из искусственного ротанга — стильное и практичное решение для обустройства террасы, веранды или небольшого сада. Его компактные размеры позволяют разместить уютную зону отдыха даже на ограниченном пространстве, не жертвуя при этом эстетикой и функциональностью. Изящное сочетание плетёных боковых панелей и мягких подушек создает идеальный баланс между лаконичным дизайном и высоким уровнем комфорта.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1320 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота770 мм
  • Вес13.9 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсерый, черный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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