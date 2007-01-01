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Верона кресло плетеное из роупа, темно- серый - фото 1Верона кресло плетеное из роупа, темно- серый - фото 2

Верона кресло плетеное из роупа, темно- серый

Артикул: CH-077-323
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Плетеное кресло «Верона» с подушками в комплекте.Кресло имеет алюминиевый каркас, окрашенный порошковой краской в темно-серый (RAL7024) цвет. Боковины каркаса вручную оплетены роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки - темно-серый. На ножках кресла идут дубовые наконечники (заглушки).Подушки со съёмными чехлами, которые обработаны влагоотталивающей пропиткой. Материал - 100% полиэстер, плотностью 300гр/м2.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина760 мм
  • Глубина840 мм
  • Высота730 мм
  • Высота до сиденья435 мм
  • Вес12 кг
  • Материалалюминий, роуп
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки940 мм
  • Высота упаковки810 мм
  • Глубина упаковки910 мм
  • Вес упаковки16.10 кг
  • Объём упаковки0.69 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Верона кресло плетеное из роупа, темно- серый
Верона кресло плетеное из роупа, темно- серый
86 390
В корзине

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