Характеристики товара
Описание
Плетеное кресло «Верона» с подушками в комплекте.Кресло имеет алюминиевый каркас, окрашенный порошковой краской в темно-серый (RAL7024) цвет. Боковины каркаса вручную оплетены роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки - темно-серый. На ножках кресла идут дубовые наконечники (заглушки).Подушки со съёмными чехлами, которые обработаны влагоотталивающей пропиткой. Материал - 100% полиэстер, плотностью 300гр/м2.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина760 мм
- Глубина840 мм
- Высота730 мм
- Высота до сиденья435 мм
- Вес12 кг
- Материалалюминий, роуп
- Материал каркасаалюминий
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки940 мм
- Высота упаковки810 мм
- Глубина упаковки910 мм
- Вес упаковки16.10 кг
- Объём упаковки0.69 м3
- Изделия стопируютсяНет