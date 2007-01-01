Характеристики товара
Описание
Модульный диван «Канны».
Состоит из трех модулей:
- правый модуль - 1480×850×750 мм.
- угловой модуль - 850×850×750 мм.
- левый модуль - 1480×850×750 мм.
Диван имеет алюминиевый каркас, окрашенный порошковой краской в темно-серый (RAL7024) цвет. Боковины каркаса вручную оплетены роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки - темно-серый.Подушки состоят из наполнителя и съёмных чехлов. Материал - 100% полиэстер, плотностью 300гр/м2.
Габариты упаковки (ДШВ)
1560×900×790; 1560×900×790; 930×900×790мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес55 кг
- Материалроуп
- Материал каркасаалюминий
- Цветтемно-серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки69.30 кг
- Изделия стопируютсяНет