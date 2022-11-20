Характеристики товара
Описание
Высота: 1230 мм
Производство - Россия
Основные характеристики
- Высота1220 мм
- Высота до сиденья600 мм
- Ширина620 мм
- Глубина690 мм
Высота: 1230 мм
Производство - Россия
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