Характеристики товара
Описание
Высота: 750 мм
Ширина: 650 мм
Глубина: 850 мм
Производство - Россия
Высота: 750 мм
Ширина: 650 мм
Глубина: 850 мм
Производство - Россия
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
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Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Кресло для офиса ПАУК, оранжевый
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Стационарные опоры для офисных кресел