Товар в корзине. Перейти
Париж модуль диванный алюминиевый угловой, белый - фото 1Париж модуль диванный алюминиевый угловой, белый - фото 2
NEW

Париж модуль диванный алюминиевый угловой, белый

Артикул: CH-077-419
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Милан плетеный из роупа, коричневый
Фотография товара Стул Милан плетеный из роупа, коричневый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Модерн, плетеное
Фотография товара Кресло Модерн, плетеное от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

«Париж» модуль диванный угловой, алюминиевый каркас белого цвета. В комплекте с подушками бежевого цвета со съёмными чехлами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина780 мм
  • Глубина780 мм
  • Высота700 мм
  • Высота до сиденья390 мм
  • Вес12 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки830 мм
  • Высота упаковки710 мм
  • Глубина упаковки920 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.54 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела плетеная мебель

Товар в корзине

Париж модуль диванный алюминиевый угловой, белый
Париж модуль диванный алюминиевый угловой, белый
36 190
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Больше стульев – Меньше цена!
Больше стульев – Меньше цена!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.