Характеристики товара
Описание
«Париж» модуль диванный угловой, алюминиевый каркас белого цвета. В комплекте с подушками бежевого цвета со съёмными чехлами.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина780 мм
- Глубина780 мм
- Высота700 мм
- Высота до сиденья390 мм
- Вес12 кг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки830 мм
- Высота упаковки710 мм
- Глубина упаковки920 мм
- Вес упаковки14 кг
- Объём упаковки0.54 м3
- Изделия стопируютсяНет