Характеристики товара
Описание
Высота: 1090-1190 мм
Ширина: 630 мм
Глубина: 770 мм
Высота до сидения: 510-610 мм
Упаковка: 630 мм*350 мм*790 мм
Производство - Россия
Высота: 1090-1190 мм
Ширина: 630 мм
Глубина: 770 мм
Высота до сидения: 510-610 мм
Упаковка: 630 мм*350 мм*790 мм
Производство - Россия
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