Характеристики товара
Описание
Экстравагантное, ультрамодное кресло для руководителя. Натуральное прочное дерево и высококачественный обивочный материал из натуральной кожи и экокожи. Механизм регулировки мультиблок. Кресло Патио прекрасно впишется в любой современный и классический интерьер. Максимальная нагрузка 120 кг.
Общие характеристики
Вес,кг:19
Объем,м3:0,22
Количество мест:1
Основные характеристики
- Высота1180 мм
- Ширина650 мм
- Длина600 мм
- Материалдерево, кожа
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия