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Кресло офисное / Патио / черная кожа / алюминиевая крестовина

8 оценок

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Характеристики товара

Описание

Экстравагантное, ультрамодное кресло для руководителя. Натуральное прочное дерево и высококачественный обивочный материал из натуральной кожи и экокожи. Механизм регулировки мультиблок. Кресло Патио прекрасно впишется в любой современный и классический интерьер. Максимальная нагрузка 120 кг.

Общие характеристики
Вес,кг:19
Объем,м3:0,22
Количество мест:1

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Основные характеристики

  • Высота1180 мм
  • Ширина650 мм
  • Длина600 мм
  • Материалдерево, кожа
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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