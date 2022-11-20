Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 1000х2000х2000
Габариты элементов (ШхГ/ДхВ) : корзина: 740х2000х950
стойка: 50х60х2000
основание: 1000х1150х50
Материал каркаса : сталь
Труба : Ø50
Покрытие : краска порошковая полимерная
Материал корзины : тексилен
Материал чехла мягкого элемента : водоотталкивающая ткань
Тип подвеса : металлическая цепь
Допустимая нагрузка : 120
Требуется сборка : Да
Страна производства : КИТАЙ
36 кг / 0,278 м3
Основные характеристики
- Высота2000 мм
- Ширина1000 мм
- Длина2000 мм
- Материал каркасасталь
- Максимальная нагрузка120 кг
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.28 м3
- Вес упаковки36 кг