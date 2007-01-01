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Секция средняя Родник, коричневый

Артикул: CH-073-167
15 оценок
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Фотография товара Кресло Моржим, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

  • Родник угловая секция имеет прочный стальной каркас, окрашенный порошковым методом.
  • Экоротанг высшего качества.Изделие не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза.
  • Температура эксплуатации от -16 до + 50.
  • Легко моется.
  • Не требует особого ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина670 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота800 мм
  • Материалсталь, ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.32 м3

Отзывы

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Товар в корзине

Секция средняя Родник, коричневый
Секция средняя Родник, коричневый
22 890
В корзине

С этим товаром покупают