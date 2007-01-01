Характеристики товара
Описание
Коллекция мягкой мебели Лекко — комфортный отдых с особым чувством защищённости. Диваны и кресла спроектированы таким образом, что у вас создаётся ощущение мягких обволакивающих объятий. Высокая спинка, плавно перетекающая в подлокотники, образует подобие «панциря». Который отвечает за безопасность и уединение. Отдыхаете ли вы в одиночестве или проводите время с кем-то — ваши личные границы будут устойчивы и незыблемы.
В конфигурации моделей акцент сделан на пышные формы и объёмы. Визуально это подчеркивается отделкой в виде строчек по всему периметру изделий. Деликатные линии и функциональная геометрия в основе дизайна. Поэтому мебель выглядит лаконично и адаптивно для пространств любых предназначений. Стильная коллекция Лекко поможет создать гармоничный и уютный интерьер дома. В отеле, кафе, салоне красоты, творческой студии с ней можно оформить лаундж-зону для приёма и отдыха гостей. Линейка Лекко — привлекательная мебель, способствующая релаксу и приятному общению.
Лицевой чехол - несъемный. Кресло установлено на фетровые подпятники.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина870 мм
- Глубина750 мм
- Высота720 мм
- Ширина сиденья570 мм
- Глубина сиденья580 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет