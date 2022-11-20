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Люстра потолочная Тони, 8 ламп, Чёрная - фото 1Люстра потолочная Тони, 8 ламп, Чёрная - фото 2

Люстра потолочная Тони, 8 ламп, Чёрная

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Основание круглой формы, к нему на коротких штангах крепятся прямые рожки. В люстре восемь ламп с цоколем Е27 и максимальной мощностью для ламп накаливания 75Вт. Светодиодные лампы можно использовать более яркие. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Тип крепления – планка. Светильник рассчитан на работу как с одноклавишным, так и с двухклавишным выключателем.

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Основные характеристики

  • Высота185 мм
  • Ширина795 мм
  • Длина795 мм
  • Мощность600 Вт
  • Цветчерный

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