Характеристики товара
Описание
Основание круглой формы, к нему на коротких штангах крепятся прямые рожки. В люстре восемь ламп с цоколем Е27 и максимальной мощностью для ламп накаливания 75Вт. Светодиодные лампы можно использовать более яркие. Модель подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных. Тип крепления – планка. Светильник рассчитан на работу как с одноклавишным, так и с двухклавишным выключателем.
Основные характеристики
- Высота185 мм
- Ширина795 мм
- Длина795 мм
- Мощность600 Вт
- Цветчерный