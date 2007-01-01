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Подстолье 3056 - фото 1
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Подстолье 3056

Артикул: CH-079-249
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота720 мм
  • Вес13.2 кг
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Подстолье 3056 имеет форму основания в виде пирамиды, причем это основание сделано в виде ступенек или лесенки. Иногда можно встретить название этого подстолья, как STEP. Имеет чугунную крестовину для крепления столешницы, именно такое крепление обеспечивает на 100% точную горизонталь столешницы.

* комплектация - чугунная крестовина
* основание - чугун
* регулировочные ножки
* "ступени" в основании
* высота 72 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота720 мм
  • Вес13.2 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы800*800 мм
  • Материал подстольячугун
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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