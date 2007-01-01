Характеристики товара
Описание
Подстолье 3056 имеет форму основания в виде пирамиды, причем это основание сделано в виде ступенек или лесенки. Иногда можно встретить название этого подстолья, как STEP. Имеет чугунную крестовину для крепления столешницы, именно такое крепление обеспечивает на 100% точную горизонталь столешницы.
* комплектация - чугунная крестовина
* основание - чугун
* регулировочные ножки
* "ступени" в основании
* высота 72 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина450 мм
- Высота720 мм
- Вес13.2 кг
- Рекомендуемый размер столешницы800*800 мм
- Материал подстольячугун
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет