Характеристики товара
Описание
Прочная конструкция и высокое качество полукресел из гнутого массива бука позволяет использовать такие изделия не только в домах, но и в кафе, ресторанах и барах. Особенностью такого полукресла является легкость и лаконичный дизайн.
Количество в упаковке 1 шт
Габариты упаковки длина*ширина*глубина 0,75*0,21*0,51 м
Вес 6 кг
Объем 0,08 м3
Изделия доступны для заказа в цветах: темный орех, светлый орех, белый, беленый дуб, слоновой кости , крем - без наценки; по каталогам RAL и NCS наценка +10%
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина470 мм
- Высота770 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес5 кг
- Максимальная нагрузка130 кг
- Цветсиний, коричневый, серый, черный
- Страна изготовленияРоссия
- Каркасмассив бука
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет