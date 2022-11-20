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Стол Ivar 180 Marbles KL-80 Серый мрамор, итальянская керамика - фото 1Стол Ivar 180 Marbles KL-80 Серый мрамор, итальянская керамика - фото 2Стол Ivar 180 Marbles KL-80 Серый мрамор, итальянская керамика - фото 3Стол Ivar 180 Marbles KL-80 Серый мрамор, итальянская керамика - фото 4Стол Ivar 180 Marbles KL-80 Серый мрамор, итальянская керамика - фото 5Стол Ivar 180 Marbles KL-80 Серый мрамор, итальянская керамика - фото 6Стол Ivar 180 Marbles KL-80 Серый мрамор, итальянская керамика - фото 7Стол Ivar 180 Marbles KL-80 Серый мрамор, итальянская керамика - фото 8

Стол Ivar 180 Marbles KL-80 Серый мрамор, итальянская керамика

Артикул: CH-052-217
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

1шт / 2кор

вес 130кг

обьем 0,425м3

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина980 мм
  • Высота760 мм
  • Вес130 кг
  • Материал столешницыкерамика/стекло
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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