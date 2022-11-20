Характеристики товара
Описание
1шт / 2кор
вес 130кг
обьем 0,425м3
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина980 мм
- Высота760 мм
- Вес130 кг
- Материал столешницыкерамика/стекло
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
1шт / 2кор
вес 130кг
обьем 0,425м3
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