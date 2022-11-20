Характеристики товара
Описание
Лаконичный обеденный стол Сидней с раскладной столешницей.
Стол оснащён простым раздвижным механизмом Бабочка. Позволяет легко раздвигать и сдвигать одному человеку с минимальным физическим усилием. Столешница дополнительно раскладывается на 40 см в ширину и увеличивает количество посадочных мест.
Прямоугольная столешница изготовлена из ЛДСП и покрыта слоем матового стекла. Покрытие очень простое в уходе, не впитывает жидкость и устойчивое к перепадам температуры. Круглые ножки из массива дерева в основании декорированы металлической вставкой для практичности и эстетики. Черные подпятники защищают напольное покрытие от царапин и препятствуют скольжению.
Под простой дизайн и белый цвет стола можно подобрать любые стулья. А компактные габариты в сложенном виде позволяют дополнить интерьер небольшой кухни.
2 коробки / 1 шт.
Габариты: 85*125*22
1короб: 85*125*14
2короб: 76*27*8
Вес брутто: 42,6
1короб: 36,100
2короб: 6,500
Объем: 0,160
1короб: 0,143
2короб: 0,017
Основные характеристики
- Ширина1200/1600 мм
- Высота760 мм
- Толщина столешницы200 мм
- Вес39.600 кг
- Максимальная нагрузка30 кг
- Материал столешницыЛДСП, стекло
- Материал ножекмассив дерева
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия