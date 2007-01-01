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Настоящее фото товара Стул Эссин, серая экокожа, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Эссин, серая экокожа, ножки черные
15 оценок
33 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Эссин, серая экокожа, ножки черные - фото 1Стул Эссин, серая экокожа, ножки черные - фото 2Стул Эссин, серая экокожа, ножки черные - фото 3Стул Эссин, серая экокожа, ножки черные - фото 4Стул Эссин, серая экокожа, ножки черные - фото 5

Стул Эссин, серая экокожа, ножки черные

Артикул: CH-089-288
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Строгий и колоритный стул Эссин покорит вас не только своими внешними свойствами, но также эргономичностью и практичностью. Стул обит гладкой экокожей, которая легка в уходе. Необычные изгибы стула отлично поддерживают тело сидящего человека в удобном положении, а утонченные металлические подлокотники придают дополнительный комфорт и внешнюю привлекательность данному предмету мебели. Стул Эссин в наличии в нескольких оттенках. Его габариты: Ширина 58 см. Высота 85 см. Глубина 59,5 см. Высота сиденья 45 см. Вес 10,2 кг.

Высота ножек:45 см.

Материал ножек:металл;

Материал основания:фанера;

Обивка:Искуственная кожа;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес14.05 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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