Характеристики товара
Описание
Строгий и колоритный стул Эссин покорит вас не только своими внешними свойствами, но также эргономичностью и практичностью. Стул обит гладкой экокожей, которая легка в уходе. Необычные изгибы стула отлично поддерживают тело сидящего человека в удобном положении, а утонченные металлические подлокотники придают дополнительный комфорт и внешнюю привлекательность данному предмету мебели. Стул Эссин в наличии в нескольких оттенках. Его габариты: Ширина 58 см. Высота 85 см. Глубина 59,5 см. Высота сиденья 45 см. Вес 10,2 кг.
Высота ножек:45 см.
Материал ножек:металл;
Материал основания:фанера;
Обивка:Искуственная кожа;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина590 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес14.05 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет