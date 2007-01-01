Характеристики товара
Описание
Плетеный стул «Лион» представляет собой удобное и стильное решение для дома или сада. Изготовленный из прочного дубового каркаса и оплетки из роупа, этот стул является отличным выбором для долгосрочного использования.
Комплект стула включает в себя комфортную подушку со съёмным чехлом, который не только добавляет мягкости и удобства, но и обеспечивает возможность легкой замены и чистки. Чехол для подушки разработан таким образом, что его можно стирать в стиральной машине с использованием порошков, что облегчит процесс ухода за мебелью.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина620 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес5,9 кг
- Материал каркасадерево
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки842 мм
- Глубина упаковки750 мм
- Вес упаковки9.20 кг
- Объём упаковки0.41 м3
- Изделия стопируютсяНет