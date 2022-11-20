Характеристики товара
Описание
Мягкий велюровый стул Batista с высокой спинкой и декоративными строчками создает ощущение важного статуса в обществе. Есть в нем что-то аристократичное. Ведь бархатистая ткань — ткань королей. И только представьте, как после тяжелого, напряженного дня вы садитесь, чтобы только немного передохнуть, перевести дух. Округлая мягкая спинка будто укутывает своим теплом, обнимает вас, дарит умиротворение и разгружает спину. А сидеть за ужином на таком стуле сравнимо лишь с посещением дорогого ресторана. Тонкие металлические золотистого цвета ножки прекрасно дополняют образ комфортной, почти королевской мебели. Наличие войлочных подпятников, предохраняющих от царапания пола.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Высота880 мм
- Глубина600 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр, ткань
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт