Характеристики товара
Описание
Стул Палтамо без подлокотников — это элегантное и функциональное решение для кафе и ресторанов, выполненное из сращенного массива дуба с тоном темного ореха. Его лаконичный дизайн и высококачественные материалы делают его идеальным выбором для создания стильного интерьера. Стул имеет высоту 78 см, что позволяет ему удобно сочетаться с большинством стандартных столов, обеспечивая комфортное размещение гостей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина450 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья445 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасадуб
- Цветтемный орех
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет