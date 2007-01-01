Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Палтамо без подлокотников, дуб, тон натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Палтамо без подлокотников, дуб, тон натуральный
13 оценок
40 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Палтамо без подлокотников, дуб, тон натуральный - фото 1Стул Палтамо без подлокотников, дуб, тон натуральный - фото 2Стул Палтамо без подлокотников, дуб, тон натуральный - фото 3Стул Палтамо без подлокотников, дуб, тон натуральный - фото 4Стул Палтамо без подлокотников, дуб, тон натуральный - фото 5

Стул Палтамо без подлокотников, дуб, тон натуральный

Артикул: CH-089-278
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Сатурн
Фотография товара Стул Сатурн от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари пластиковый Нью, белый
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый Нью, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Палтамо без подлокотников — это элегантное и функциональное решение для кафе и ресторанов, выполненное из сращенного массива дуба с натуральным тоном. Его лаконичный дизайн и высококачественные материалы делают его идеальным выбором для создания стильного интерьера. Стул имеет высоту 78 см, что позволяет ему удобно сочетаться с большинством стандартных столов, обеспечивая комфортное размещение гостей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья445 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасадуб
  • Цветнатуральный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990

Стул Кьявари белый, деревянный - с белой подушкой

313
  • золотой
  • белый
Фотография товара Стул Анси, шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Анси, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул Анси, шоколад

95
  • белый
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Ингольф Ж, Орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ингольф Ж, Орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Стул Ингольф Ж, Орех

7
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул Био, покрытие бесцветное, массив дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Био, покрытие бесцветное, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
от45 590
Оптовая цена

Стул Био, покрытие бесцветное, массив дуба

6
В наличии 28 шт.
Фотография товара Стул Мист, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мист, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Мист, голубой

11
Фотография товара Стул Модерн, темный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Модерн, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стул Модерн, темный орех

8
  • темный орех
  • белый
Фотография товара Деревянный стул Мариано линур блекл комби / слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Мариано линур блекл комби / слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
14 890

Деревянный стул Мариано линур блекл комби / слоновая кость

15
В наличии 30 шт.
Фотография товара Деревянный стул Корнелл бежевый велюр / орех темный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Корнелл бежевый велюр / орех темный, произведённого компанией ChiedoCover
8 790

Деревянный стул Корнелл бежевый велюр / орех темный

10
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул Лирра, массив березы, ренессанс золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лирра, массив березы, ренессанс золотой, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Лирра, массив березы, ренессанс золотой

14
  • бежевый, темно-коричневый
  • серый, темно-коричневый
  • золотой, темно-коричневый
Фотография товара Стул Кларенс, массив бука, афитап от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кларенс, массив бука, афитап, произведённого компанией ChiedoCover
11 290

Стул Кларенс, массив бука, афитап

10
  • золотой
  • бежевый

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка, 2/010101, белая гладь, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка, 2/010101, белая гладь, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка, 2/010101, белая гладь, 2см

11
Фотография товара Каркас кресла Прайд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Прайд, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390

Каркас кресла Прайд

50
Фотография товара Чехол на барный стул, треугольная строчка, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на барный стул, треугольная строчка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Чехол на барный стул, треугольная строчка, бежевый

39
  • серый
  • бежевый
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, желтая

14
  • серый
  • желтый
  • голубой
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Подушка для кресла Роум от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для кресла Роум, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Подушка для кресла Роум

6
  • бежевый
  • коричневый
В наличии 68 шт.
Фотография товара Каркас барного стула Enzo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас барного стула Enzo, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990

Каркас барного стула Enzo

42
Фотография товара Чехол Е04 на стул Eames, велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е04 на стул Eames, велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол Е04 на стул Eames, велюр зеленый

46
  • зеленый
  • коричневый
  • серый
  • бежевый
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Другие товары из раздела деревянные стулья

Настоящее фото товара Барный стул Диего, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Барный стул Диего

64
В наличии 94 шт.
Настоящее фото товара Стул Дези 2, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890
Оптовая цена

Стул Дези 2

32
Фотография товара Стул Абердин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Абердин, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена

Стул Абердин

43
Фотография товара Стул КАПРИ 22-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 22-2, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Стул КАПРИ 22-2

38
Фотография товара Стул Ува XL, бежевый/ выбеленная береза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува XL, бежевый/ выбеленная береза, произведённого компанией ChiedoCover
от29 190
Оптовая цена

Стул Ува XL, бежевый/ выбеленная береза

45
Распродажа
Фотография товара Стул Адамо, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Адамо, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
26 3903
27 090 ₽Оптовая цена

Стул Адамо, светлый орех

49
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стул венский Браун, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул венский Браун, бук, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена

Стул венский Браун, бук

11
Фотография товара Стул деревянный Блум, с твердым сиденьем от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Блум, с твердым сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Стул деревянный Блум, с твердым сиденьем

14
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Стул Сэтл, экокожа, орех, произведённого компанией ChiedoCover
28 390

Стул Сэтл, экокожа, орех

10
  • черный, орех
  • серый, орех
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул Бост, гевея, тон натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
18 090

Стул Бост, гевея, тон натуральный

14
  • натуральный
  • орех
  • серый, натуральный

Товар в корзине

Стул Палтамо без подлокотников, дуб, тон натуральный
Стул Палтамо без подлокотников, дуб, тон натуральный
40 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка, 2/010101, белая гладь, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка, 2/010101, белая гладь, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка, 2/010101, белая гладь, 2см

11
Фотография товара Каркас кресла Прайд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Прайд, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390

Каркас кресла Прайд

50
Фотография товара Чехол на барный стул, треугольная строчка, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на барный стул, треугольная строчка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Чехол на барный стул, треугольная строчка, бежевый

39
  • серый
  • бежевый
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, желтая

14
  • серый
  • желтый
  • голубой

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 12 причин в пользу выбора каркаса из алюминия
12 причин в пользу выбора каркаса из алюминия

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как дать вторую жизнь мебели?
Как дать вторую жизнь мебели?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.07.2025 Дизайнерские прозрачные стулья
Дизайнерские прозрачные стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности