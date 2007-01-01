Характеристики товара
Описание
Полубарный стул Фьерра от ДипХаус- изящный и модный предмет мебели для современного интерьера. Ножки стула изготовлены из надежного металла, они устойчивы и хорошо удерживают компактное, но удобное сиденье. Спинка стула Феррара имеет правильный изгиб для поддержки позвоночника сидящего. Обивка изготовлена из прочной ткани, которая легка в уходе. У полубарного стула Феррара имеются специальные подножки для стоп, которые позволяют с комфортом разместиться на нем. Габариты стула: Ширина 60 см. Высота 94 см. Глубина 55/44 см.
Высота сиденья 67.5 см., подходит для столешниц высотой до 100 см.
Феррара
Высота ножек:67 см.
Материал ножек:металл (цвет темно-синий);
Материал основания:металл (цвет темно-синий);
Обивка:Ткань;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина500 мм
- Высота930 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья670 мм
- Вес10 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсиний, черный
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет