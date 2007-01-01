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Настоящее фото товара Стул полубарный Фьерра, синяя ткань, ножки темно-синие, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Фьерра, синяя ткань, ножки темно-синие
13 оценок
35 090
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Фьерра, синяя ткань, ножки темно-синие - фото 1Стул полубарный Фьерра, синяя ткань, ножки темно-синие - фото 2Стул полубарный Фьерра, синяя ткань, ножки темно-синие - фото 3Стул полубарный Фьерра, синяя ткань, ножки темно-синие - фото 4Стул полубарный Фьерра, синяя ткань, ножки темно-синие - фото 5

Стул полубарный Фьерра, синяя ткань, ножки темно-синие

Артикул: CH-089-194
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Фьерра от ДипХаус- изящный и модный предмет мебели для современного интерьера. Ножки стула изготовлены из надежного металла, они устойчивы и хорошо удерживают компактное, но удобное сиденье. Спинка стула Феррара имеет правильный изгиб для поддержки позвоночника сидящего. Обивка изготовлена из прочной ткани, которая легка в уходе. У полубарного стула Феррара имеются специальные подножки для стоп, которые позволяют с комфортом разместиться на нем. Габариты стула: Ширина 60 см. Высота 94 см. Глубина 55/44 см.

Высота сиденья 67.5 см., подходит для столешниц высотой до 100 см.

Феррара

Высота ножек:67 см.

Материал ножек:металл (цвет темно-синий);

Материал основания:металл (цвет темно-синий);

Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья670 мм
  • Вес10 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний, черный
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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