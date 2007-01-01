Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Фьерра, светло-бежевая ткань, ножки светло-бежевые, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Фьерра, светло-бежевая ткань, ножки светло-бежевые
12 оценок
35 090
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Фьерра, светло-бежевая ткань, ножки светло-бежевые - фото 1Стул полубарный Фьерра, светло-бежевая ткань, ножки светло-бежевые - фото 2Стул полубарный Фьерра, светло-бежевая ткань, ножки светло-бежевые - фото 3Стул полубарный Фьерра, светло-бежевая ткань, ножки светло-бежевые - фото 4Стул полубарный Фьерра, светло-бежевая ткань, ножки светло-бежевые - фото 5

Стул полубарный Фьерра, светло-бежевая ткань, ножки светло-бежевые

Артикул: CH-089-191
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло для посетителей и переговорных
Фотография товара Кресло для посетителей и переговорных от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Оскар велюр шампань
Фотография товара Стул Оскар велюр шампань от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Фьерра от ДипХаус - изящный и модный предмет мебели для современного интерьера. Ножки стула изготовлены из надежного металла, они устойчивы и хорошо удерживают компактное, но удобное сиденье. Спинка стула Феррара имеет правильный изгиб для поддержки позвоночника сидящего. Обивка изготовлена из прочной ткани, которая легка в уходе. У полубарного стула Феррара имеются специальные подножки для стоп, которые позволяют с комфортом разместиться на нем. Габариты стула: Ширина 60 см. Высота 94 см. Глубина 55/44 см.

Высота сиденья 67.5 см., подходит для столешниц высотой до 100 см.

Феррара

Высота ножек:67 см.

Материал ножек:металл (цвет светло-бежевый);

Материал основания:металл (цвет светло-бежевый);

Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья670 мм
  • Вес10 кг
  • Цветбежевый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190

Стул Тюльпан, бежевый велюр, основание металическое

57
  • бежевый
  • светло-коричневый
Фотография товара Кресло College H-8078F-5/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8078F-5/Black, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Кресло College H-8078F-5/Black

81
В наличии 78 шт.
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, терракотовый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, терракотовый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
15 590
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, терракотовый, хром

7
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Wiesbaden, паутинка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Wiesbaden, паутинка, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Стул Wiesbaden, паутинка

15
Распродажа
Фотография товара Стул Пик латте, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пик латте, золото, произведённого компанией ChiedoCover
12 39018
14 990 ₽Оптовая цена

Стул Пик латте, золото

11
  • бежевый
  • коричневый
  • черный
Настоящее фото товара Стул Родео Кросс скуар, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Родео Кросс скуар

7
  • желтый
  • темно-серый
  • бежевый
  • серый
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Кросс конус, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Стул Терра Кросс конус, зеленый

5
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, графит, велюр, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Стул мягкий, графит, велюр, каркас металл

13
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Пиннате, барный, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, барный, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Пиннате, барный, черный, велюр

11
Распродажа
Фотография товара Стул Микс, кожзам Арт Вижен 227, ножки бук морилка черная, подлокотники старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Микс, кожзам Арт Вижен 227, ножки бук морилка черная, подлокотники старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49011
10 590 ₽

Стул Микс, кожзам Арт Вижен 227, ножки бук морилка черная, подлокотники старинный орех

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло конференц Дерби CF черная сидушка, черная спинка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло конференц Дерби CF черная сидушка, черная спинка, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Кресло конференц Дерби CF черная сидушка, черная спинка

15
В наличии 38 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Оррелл терракотовый с оттоманкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Оррелл терракотовый с оттоманкой, произведённого компанией ChiedoCover
16 59031
23 990 ₽

Кресло Оррелл терракотовый с оттоманкой

5
  • темно-серый
  • терракот
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло College H-298FA-1/Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-298FA-1/Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Кресло College H-298FA-1/Grey

5
  • черный
  • коричневый
  • серый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-615 LXH Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-615 LXH Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-615 LXH Brown

5
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 34 шт.
Фотография товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Кресло лаунж Royal Stripes, велюр молочный

26
В наличии 20 шт.
Фотография товара Кресло офисное EP-520 Grey Сетка Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное EP-520 Grey Сетка Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 910
Оптовая цена

Кресло офисное EP-520 Grey Сетка Серый

10
  • черный
  • серый
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Кресло Квантум, оливковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
33 190

Кресло Квантум, оливковый, черный

15
  • зеленый, черный
  • серый, черный
  • бежевый, черный
В пути 145 шт.
Фотография товара Кресло-маятник Консул от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-маятник Консул, произведённого компанией ChiedoCover
13 490

Кресло-маятник Консул

8
Настоящее фото товара Кресло-кровать Ресин, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Кресло-кровать Ресин, светло-коричневый

10
Фотография товара Кресло Эклектика, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эклектика, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
38 290
Оптовая цена

Кресло Эклектика, темно-серый

12
В наличии 22 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Стул барный Крюгер, без подлокотников, бежевый

78
Фотография товара Стул Тюльпан, серый, основание золотое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, серый, основание золотое, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена

Стул Тюльпан, серый, основание золотое

50
  • бежевый
  • светло-коричневый
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Гави, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Гави, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69027
10 490 ₽

Полукресло Гави, желтый

8
Настоящее фото товара Стул Тревис офисный, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Стул Тревис офисный, зеленый

6
Настоящее фото товара Стул Терра Бар кросс скуар, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Терра Бар кросс скуар

6
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул мягкий, антрацит, велюр, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, антрацит, велюр, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул мягкий, антрацит, велюр, каркас металл

7
Фотография товара Стул Бриф Оригинал, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бриф Оригинал, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Бриф Оригинал, велюр, серый

10
В наличии 31 шт.
Фотография товара Стул барный Клив, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Клив, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190

Стул барный Клив, бежевый

14
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 39 шт.
Фотография товара Стул Логан СН, велюр, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Логан СН, велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Стул Логан СН, велюр, синий

6
В наличии 7 шт.В пути 84 шт.
Новинка
Фотография товара Стул Валли барный черный/ткань кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Валли барный черный/ткань кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
16 690

Стул Валли барный черный/ткань кофейный

12
  • белый
  • бежевый, черный
  • коричневый, черный
  • черный, светло-коричневый

Товар в корзине

Стул полубарный Фьерра, светло-бежевая ткань, ножки светло-бежевые
Стул полубарный Фьерра, светло-бежевая ткань, ножки светло-бежевые
35 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло конференц Дерби CF черная сидушка, черная спинка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло конференц Дерби CF черная сидушка, черная спинка, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Кресло конференц Дерби CF черная сидушка, черная спинка

15
В наличии 38 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло Оррелл терракотовый с оттоманкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Оррелл терракотовый с оттоманкой, произведённого компанией ChiedoCover
16 59031
23 990 ₽

Кресло Оррелл терракотовый с оттоманкой

5
  • темно-серый
  • терракот
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло College H-298FA-1/Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-298FA-1/Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Кресло College H-298FA-1/Grey

5
  • черный
  • коричневый
  • серый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-615 LXH Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-615 LXH Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-615 LXH Brown

5
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 34 шт.

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности