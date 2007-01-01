Характеристики товара
Описание
Полубарный стул Фьерра с потрясающим оригинальным дизайном превосходит все ожидания. Утонченный стиль соединен с удобными формами. Подходит как для ресторанов и баров, так и для домашней кухни со стойкой. Ткань отличается повышенной износостойкостью, а стальной каркас ‒ прочностью.
Высота ножек:67 см.
Материал ножек:металл (цвет черный);
Материал основания:металл (цвет черный);
Обивка:Ткань;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина500 мм
- Высота930 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья670 мм
- Вес10 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, черный
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет