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Настоящее фото товара Стул полубарный Фьерра, светло-бежевая ткань, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Фьерра, светло-бежевая ткань, ножки черные
9 оценок
32 390
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Фьерра, светло-бежевая ткань, ножки черные - фото 1Стул полубарный Фьерра, светло-бежевая ткань, ножки черные - фото 2Стул полубарный Фьерра, светло-бежевая ткань, ножки черные - фото 3Стул полубарный Фьерра, светло-бежевая ткань, ножки черные - фото 4Стул полубарный Фьерра, светло-бежевая ткань, ножки черные - фото 5

Стул полубарный Фьерра, светло-бежевая ткань, ножки черные

Артикул: CH-089-190
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Фьерра с потрясающим оригинальным дизайном превосходит все ожидания. Утонченный стиль соединен с удобными формами. Подходит как для ресторанов и баров, так и для домашней кухни со стойкой. Ткань отличается повышенной износостойкостью, а стальной каркас ‒ прочностью.

Высота ножек:67 см.

Материал ножек:металл (цвет черный);

Материал основания:металл (цвет черный);

Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья670 мм
  • Вес10 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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