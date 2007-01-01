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Настоящее фото товара Стул полубарный Луганс, дуб, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Луганс, дуб, темный орех
15 оценок
47 290
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Луганс, дуб, темный орех - фото 1Стул полубарный Луганс, дуб, темный орех - фото 2Стул полубарный Луганс, дуб, темный орех - фото 3Стул полубарный Луганс, дуб, темный орех - фото 4Стул полубарный Луганс, дуб, темный орех - фото 5

Стул полубарный Луганс, дуб, темный орех

Артикул: CH-089-167
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.

Высота ножек:66 см.

Материал ножек:срощенный массив дуба, темный орех;

Материал основания:срощенный массив дуба, темный орех;

Обивка:Отсутствует;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья660 мм
  • Вес6.6 кг
  • Материалдуб
  • Материал каркасадуб
  • Цветтемный орех

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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