Характеристики товара
Описание
Современный конференц-стул – стильное и практичное решение для обустройства зон отдыха и переговорных помещений. Этот предмет мебели не только подчеркивает эстетику пространства, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для гостей и сотрудников.
Преимущества:
- Складная конструкция позволяет легко хранить и транспортировать стул, что особенно важно для конференц-залов, где часто требуется перестановка мебели.
- Мягкое сиденье обеспечивает удобство даже при длительном использовании, что делает этот стул подходящим для продолжительных встреч и мероприятий.
- Прочная конструкция, выполненная из качественных материалов, гарантирует устойчивость и долговечность, что особенно важно для интенсивного использования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина448 мм
- Глубина380 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья445 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьяискусственная кожа
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки4.44 кг
- Изделия стопируютсяНет