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Настоящее фото товара Стул офисный Джек блек черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул офисный Джек блек черный
33 оценки
2 990
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Стул офисный Джек блек черный

Артикул: CH-034-260
33 оценки
Основные характеристики
  • Ширина448 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья445 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современный конференц-стул – стильное и практичное решение для обустройства зон отдыха и переговорных помещений. Этот предмет мебели не только подчеркивает эстетику пространства, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для гостей и сотрудников.

Преимущества:

  • Складная конструкция позволяет легко хранить и транспортировать стул, что особенно важно для конференц-залов, где часто требуется перестановка мебели.
  • Мягкое сиденье обеспечивает удобство даже при длительном использовании, что делает этот стул подходящим для продолжительных встреч и мероприятий.
  • Прочная конструкция, выполненная из качественных материалов, гарантирует устойчивость и долговечность, что особенно важно для интенсивного использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина448 мм
  • Глубина380 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья445 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяискусственная кожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки4.44 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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