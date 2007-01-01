Характеристики товара
Описание
Стул Stag — элегантное решение для вашего интерьера.
Материалы и цвета. Сиденье и спинка стула обиты тканью шенилл бежевого цвета, которая отличается повышенной прочностью, износостойкостью и длительным сроком службы. Обладает приятной бархатистой структурой (на ощупь напоминает вельвет). Ножки выполнены из прочного металла в тон обивке, что подчеркивает гармоничный и современный дизайн модели.
Дизайн и комфорт. Стул выделяется своей мягкостью и удобством: широкое сиденье и закругленная спинка создают идеальные условия для долгого сидения. Отсутствие подлокотников придает модели легкость, а эргономичная форма гарантирует комфортную поддержку спины.
Устойчивость и безопасность. Выдерживает нагрузку до 150 кг и подходит для ежедневного использования. Специальные подпятники на ножках защищают напольное покрытие от повреждений и предотвращают скольжение, обеспечивая дополнительную безопасность.
Место использования. Идеально подходит для кухни, дома, кафе или ресторанов. Его универсальный и лаконичный дизайн легко впишется в любые интерьеры, создавая атмосферу уюта и комфорта.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина545 мм
- Высота750 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал сиденьяшенилл
- Материал каркасаметалл
Параметры упаковки
- Вес упаковки14.90 кг
- Габариты упаковки для логистики640
- Изделия стопируютсяНет