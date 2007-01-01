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Стул Doe, светло-бежевый, бежевые ножки - фото 1Стул Doe, светло-бежевый, бежевые ножки - фото 2Стул Doe, светло-бежевый, бежевые ножки - фото 3

Стул Doe, светло-бежевый, бежевые ножки

Артикул: CH-074-508
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Характеристики товара

Описание

Стул Doe – стильный выбор для современного интерьера.

Материалы и цвета. Сиденье и спинка стула выполнены из высококачественного букле в светло-бежевом цвете, который сочетает в себе уют и элегантность. Ножки стула из металла окрашены в нежный бежевый оттенок, создавая гармоничный контраст с обивкой.

Дизайн и комфорт. Стул имеет мягкое сиденье и закругленную спинку, что обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном сидении. Благодаря широкой форме сиденья и продуманному дизайну, он хорошо поддерживает осанку, а наличие подлокотников добавляет дополнительные удобства.

Устойчивость и безопасность. С максимальной нагрузкой 150 кг, стул отличается прочностью и долговечностью. Подпятники, предусмотренные на ножках, защищают напольное покрытие от повреждений и предотвращают скольжение, что делает использование стула безопасным и удобным.

Место использования. Отлично подойдет для кухни, гостиной, кафе или конференц-залов. Благодаря современному и лаконичному дизайну, он прекрасно дополнит интерьеры различных стилей и отлично будет смотреться в комплекте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина515 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки16.20 кг
  • Габариты упаковки для логистики950
  • Изделия стопируютсяНет

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