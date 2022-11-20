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Стул Tolix Soft Серебристый

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Характеристики товара

Описание

Стул в стиле Tolix полностью повторяет форму и силуэт изделия мирового бренда. Это индустриальная классика, которая подойдет для современного офиса, кафе, кухни, бара и продвинутого интерьера лофт.

1 коробка / 4 шт.

Габариты: 55*46*126

Вес брутто: 22,2 кг.

Объем: 0,319

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина510 мм
  • Вес4.8 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветсеребряный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки1260 мм
  • Глубина упаковки460 мм
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Вес упаковки22.20 кг

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