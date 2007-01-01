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Настоящее фото товара Стул барный Толикс со спинкой, белый глянцевый/светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Толикс со спинкой, белый глянцевый/светлое дерево
9 оценок
7 990
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Стул барный Толикс со спинкой, белый глянцевый/светлое дерево - фото 1Стул барный Толикс со спинкой, белый глянцевый/светлое дерево - фото 2Стул барный Толикс со спинкой, белый глянцевый/светлое дерево - фото 3Стул барный Толикс со спинкой, белый глянцевый/светлое дерево - фото 4Стул барный Толикс со спинкой, белый глянцевый/светлое дерево - фото 5

Стул барный Толикс со спинкой, белый глянцевый/светлое дерево

Артикул: CH-088-081
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота970 мм
  • Ширина сиденья310 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Барный стул Толикс со спинкой — акцент для интерьера с характером. Стул Толикс в белом глянцевом исполнении — это стильный и функциональный элемент интерьера, вдохновлённый легендарным французским дизайном. Контраст между цветом основания и сиденьем из светлого дерева создаёт выразительный акцент в интерьере.

Каркас выполнен из прочной стали — материала, который гарантирует надёжность, устойчивость к нагрузкам и долговечность. Глянцевое покрытие придаёт поверхности глубину и блеск, а также защищает от влаги и царапин. Стул выдерживает нагрузку до 130 кг, оставаясь при этом лёгким и удобным в использовании.

Удобная спинка поддерживает поясницу, обеспечивая комфорт при длительном сидении. Перекладина для ног снимает нагрузку с ног, делая посадку ещё более удобной. Высота сиденья — 75,5 см — оптимальна для барных стоек и высоких столов. Этот стул станет идеальным выбором для кафе, баров, офисов, кухонь или креативных пространств. Его индустриальный стиль, яркая палитра и узнаваемая геометрия делают его не только функциональным предметом мебели, но и декоративным акцентом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота970 мм
  • Ширина сиденья310 мм
  • Глубина сиденья310 мм
  • Высота посадочного места 755 мм
  • Вес6 кг
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасасталь
  • Допустимая нагрузка130
  • Материал ножекметалл
  • Цветбежевый, белый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки380 мм
  • Высота упаковки290 мм
  • Глубина упаковки780 мм
  • Вес упаковки26 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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