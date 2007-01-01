Характеристики товара
Описание
Барный стул Толикс со спинкой — акцент для интерьера с характером. Стул Толикс в чёрном глянцевом исполнении — это стильный и функциональный элемент интерьера, вдохновлённый легендарным французским дизайном. Контраст между насыщенным цветом основания и сиденьем из тёмного дерева создаёт выразительный акцент.
Каркас выполнен из прочной стали — материала, который гарантирует надёжность, устойчивость к нагрузкам и долговечность. Глянцевое покрытие придаёт поверхности глубину и блеск, а также защищает от влаги и царапин.Стул выдерживает нагрузку до 130 кг, оставаясь при этом лёгким и удобным в использовании.
Удобная спинка поддерживает поясницу, обеспечивая комфорт при длительном сидении. Перекладина для ног снимает нагрузку с ног, делая посадку ещё более удобной. Высота сиденья — 75,5 см — оптимальна для барных стоек и высоких столов. Этот стул станет идеальным выбором для кафе, баров, офисов, кухонь или креативных пространств. Его индустриальный стиль, яркая палитра и узнаваемая геометрия делают его не только функциональным предметом мебели, но и декоративным акцентом.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина430 мм
- Высота970 мм
- Ширина сиденья310 мм
- Глубина сиденья310 мм
- Высота посадочного места 755 мм
- Вес6 кг
- Материал сиденьядерево
- Материал каркасасталь
- Допустимая нагрузка130
- Материал ножекметалл
- Цветчерный, темно-коричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки380 мм
- Высота упаковки290 мм
- Глубина упаковки780 мм
- Вес упаковки26 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет