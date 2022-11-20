Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина620 мм
- Высота820 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Обивкавелюр Teddy 324
- Материал ножекRAL 9005
- Цветрозовый
- Страна изготовленияРоссия
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