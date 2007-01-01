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Настоящее фото товара Светильник подвесной Эрей Шарм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник подвесной Эрей Шарм, белый
11 оценок
9 89035
14 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Светильник подвесной Эрей Шарм, белый - фото 1Светильник подвесной Эрей Шарм, белый - фото 2Светильник подвесной Эрей Шарм, белый - фото 3Светильник подвесной Эрей Шарм, белый - фото 4Светильник подвесной Эрей Шарм, белый - фото 5Светильник подвесной Эрей Шарм, белый - фото 6Светильник подвесной Эрей Шарм, белый - фото 7
Распродажа

Светильник подвесной Эрей Шарм, белый

Артикул: CH-087-026
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина250 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота1560 мм
  • Вес1.75 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Светильник подвесной восточная элегантность для вашего интерьера. Светильник сочетает утонченность и восточный стиль. Плафон выполнен из матового белого стекла с геометрическими гранями, который хорошо пропускает свет и мягко рассеивает его. Каркас изготовлен из металла золотистого оттенка, а изящные декоративные элементы у основания плафона дополняют светильник,придавая ему особую элегантность и изысканность. Оснащен одной лампой с цоколем Е27 мощностью до 60 Вт, что позволяет осветить площадь до 4 кв.м. Крепится к потолку с помощью планки, подходит также для натяжных потолков. Благодаря регулируемой высоте, светильник можно адаптировать под любые условия, создавая нужное освещение и атмосферу. Идеально подойдет для различных помещений: прихожей, гостиной, спальни, детской комнаты, а также для кафе или ресторанов. Стильный и изысканный, он станет отличным дополнением как для домашнего интерьера, так и для общественных пространств. В комплект входят: светильник, паспорт, упаковка, схема и монтажный комплект, что делает его удобным для самостоятельной установки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина250 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота1560 мм
  • Вес1.75 кг
  • Материалметалл, стекло, керамика
  • Количество ламп1
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки340 мм
  • Высота упаковки355 мм
  • Вес упаковки2.7 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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