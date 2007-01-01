Торшер. Утонченная элегантность для любого интерьера. Современный торшер с изысканным дизайном, созданный для стильного оформления пространства и мягкого освещения. Матовый металлический корпус хромированного цвета идеально сочетается с белым тканевым плафоном, обеспечивая приятное рассеивание света. Минималистичная форма корпуса акцентирует внимание на строгих геометрических линиях. Матовая поверхность хрома подчеркивает современный стиль, а универсальный белый плафон добавляет изысканности. Высота 159 см и площадь освещения до 3 кв.м делают модель подходящей для освещения больших зон, таких как гостиные, спальни или прихожие. Торшер оснащен одной лампой мощностью до 60 Вт, что гарантирует мягкий свет без лишнего напряжения для глаз. Элегантный стиль позволяет использовать модель в классических, модернистских или неоклассических интерьерах. Прекрасно подходит для дома, гостиниц, кафе или загородных домов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
- Ширина370 мм
- Глубина370 мм
- Высота1590 мм
- Вес3.5 кг
- Материалметалл, ткань
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбежевый
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки330 мм
- Высота упаковки280 мм
- Вес упаковки4.8 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет