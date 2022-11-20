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Банкетка на металлокаркасе Ричмонд, черный - фото 1Банкетка на металлокаркасе Ричмонд, черный - фото 2

Банкетка на металлокаркасе Ричмонд, черный

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Характеристики товара

Описание

Легкая, изящная банкетка Грация станет украшением вашей прихожей. В комплект входит полка для обуви. Каркас выполнен из металлической трубы, диаметром 16 мм. Порошковая окраска изделия, стойкая к механическим повреждениям. Максимальная нагрузка на банкетку 90 кг, на полку 7 кг. Изделие полностью разборное, что обеспечивает простоту сборки и хранения.

Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Размер упаковки:
Ширина 820 мм
Глубина 335 мм
Высота 135 мм
Вес в упаковке, кг: 6.23
Объем упаковки, м3: 0.037

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Основные характеристики

  • Высота468 мм
  • Ширина792 мм
  • Глубина342 мм
  • Вес5,75 кг
  • Материалметалл, гобелен
  • Цветбелый, черный

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