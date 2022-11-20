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Диван Picasso двухместный серый

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Диван Picasso двухместный горчичный

Характеристики товара

Описание

Изящные двухместные диваны серии Picasso говорят об утонченном вкусе владельца. Благодаря своей палитре цветов, они подойдут к любому дизайну интерьера и придадут ему современный стиль. Основание мини-дивана - высокие буковые ножки, которые облегчают процесс уборки под ними. Диваны на ножках Picasso - это практичность и эффектность.

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Длина1340 мм
  • Глубина850 мм
  • Вес25 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявельвет
  • Допустимая нагрузка300
  • Цветсерый

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