Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Ширина2650 мм
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
Стул Консек барный, мягкий, серый
Стеллаж MS Standart 185x70x30, 4 полки
Стеллаж MS Standart 200x70x30, 5 полок
Диван Mendini трехместный
Диван Nevada
Диван Portland двухместный
Диван Portland трехместный
Диван Raf двухместный