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Диван прямой Gonen

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Ширина2650 мм

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