Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота155 мм
- Диаметр85 мм
- Объем0,28 л
- Материалстекло
- Цветжелтый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кресло Emily, синий
Стол Фуджи, 120х80
Урна уличная Кованая
Пуф Спейси велюр светло-серый
Стол Гвин, белый/стекло белое глянец
Крючок, DONAU
Тарелка глубокая «Кунстверк», 0.45л
Хайбол «Касабланка», 355мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Бродвей», 380мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Даймонд», 470мл, стекло, фиолетовый
Хайбол «Данс», 320мл, стекло, прозрачный
Хайбол, 250мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол, 300мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Миксолоджи», 480мл, прозрачный, хрустальное стекло
Хайбол, 330мл, прозрачный, хрусталь
Хайбол «Санторини», 500мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Лексингтон», 266мл, стекло, прозрачный